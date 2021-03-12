Роскачество предупредило о росте числа вирусов в приложениях банков

12.03.2021, 19:20, Разное

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Специалисты Роскачества предупредили всех граждан РФ о росте числа вирусов в неофициальных приложениях банков. Вредоносное программное обеспечение маскируется под известные дополнения и похищает данные пользователей.

Чаще всего атакам подвергаются владельцы смартфонов под управлением операционной системы Android. Это связано с её популярностью. Владельцы банковских карт стали заметно чаще пользоваться интернет-банкингом и, как следствие, участились случаи мошенничества. Хакеры используют трояны или баннеры для похищения личных данных человека. Это помогает им получить доступ к картам и пользоваться ими по своему усмотрению. В Роскачестве предупредили, что программы могут попасть на устройство через фишинговые сообщения в мессенджерах или на электронную почту.

Специалисты настоятельно не рекомендуют переходить по сомнительным ссылкам даже от знакомых людей. Также для безопасности лучше не использовать сторонние приложения или дополнения с низким рейтингом. В Роскачестве рекомендуют всегда обращать пристальное внимание на те данные, которые запрашивает устанавливаемое приложение, пишет интернет-издание «Слово и Дело».