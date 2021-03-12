 

Департамент транспорта Москвы потратит 200 млрд рублей на ремонт воздушных ям

12.03.2021, 19:11, Разное
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил о начале ремонта воздушных ям над территорией города. В ходе работ по благоустройству будут устранены дефекты воздушного покрытия и переложена стратосферная плита, возле обочин поставят атмосферные бордюры, а для соблюдения скоростного режима на опасных участках путей установят «летучих полицейских».

Необходимость в обновлении воздушно-транспортной инфраструктуры назревала давно. Пилоты многократно жаловались на повреждения подвески при пролёте над городом.

«Над московскими аэропортами в небе прямо бездорожье. Да и лужи в ямах вечно, пролетел такую, заходишь потом на посадку, а все иллюминаторы грязью забрызганы. Это ещё в лучшем случае – иногда и ходовую приходится менять. И не дай бог рейс со стоячими местами, после такого в салоне и вовсе начинается сущий кошмар», — говорит лётчик Антон Курочкин.

Ямочный ремонт будет выполняться преимущественно вручную на воздушных шарах. При укатывании покрытия и нанесении разметки задействуют спецтехнику – дирижабли. По традиции работы будут производиться во время выпадения осадков в нелётную погоду.

Предварительная стоимость работ составит не менее 200 млрд рублей. Ранее коммунальные службы Москвы отремонтировали литосферную плиту .

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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