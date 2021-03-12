Департамент транспорта Москвы потратит 200 млрд рублей на ремонт воздушных ям

12.03.2021, 19:11, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил о начале ремонта воздушных ям над территорией города. В ходе работ по благоустройству будут устранены дефекты воздушного покрытия и переложена стратосферная плита, возле обочин поставят атмосферные бордюры, а для соблюдения скоростного режима на опасных участках путей установят «летучих полицейских».

Необходимость в обновлении воздушно-транспортной инфраструктуры назревала давно. Пилоты многократно жаловались на повреждения подвески при пролёте над городом.

«Над московскими аэропортами в небе прямо бездорожье. Да и лужи в ямах вечно, пролетел такую, заходишь потом на посадку, а все иллюминаторы грязью забрызганы. Это ещё в лучшем случае – иногда и ходовую приходится менять. И не дай бог рейс со стоячими местами, после такого в салоне и вовсе начинается сущий кошмар», — говорит лётчик Антон Курочкин.

Ямочный ремонт будет выполняться преимущественно вручную на воздушных шарах. При укатывании покрытия и нанесении разметки задействуют спецтехнику – дирижабли. По традиции работы будут производиться во время выпадения осадков в нелётную погоду.

Предварительная стоимость работ составит не менее 200 млрд рублей. Ранее коммунальные службы Москвы отремонтировали литосферную плиту .

—