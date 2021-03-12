Эксперт разъяснил, как соцсети должны модерировать свой контент в разных странах

12.03.2021, 18:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Если администрация TikTok хочет, чтобы эта платформа развивалась, то она должна начать модерировать свой контент с учетом национальных особенностей каждой страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил IT-эксперт Денис Заварзин, комментируя решение властей Пакистана заблокировать сервис TikTok.

«Пакистан – не единственное государство, которое предпринимает подобные жесткие меры. Власти Италии недавно также заблокировали серию аккаунтов в TikTok, когда не смогли идентифицировать возраст детей-пользователей. А Пакистан – консервативная глубоко религиозная страна, так что меры Исламабада верны и вполне адекватны», – сказал член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

Эксперт считает правильной реакцию TikTok на решение Исламабада: компания в ответ уже пообещала увеличить число местных модераторов. «Такой ответ на решение суда означает, что онлайн-сервис выбрал путь диалога с государством. Ведь каждая страна – это рынок для TikTok, – отметил Заварзин. – Если онлайн-платформа заинтересована в своем развитии на территории разных стран, то она должна изучать их законы, и затем модерировать контент, который там распространяется, учитывая при этом национальные особенности этих государств».

Собеседник отметил, что в РФ представители TikTok тоже решили пойти навстречу требованиям властей, в частности Роскомнадзора, который ранее потребовал от сервиса удалить запрещенный контент.

В четверг стало известно, что правительство Пакистана заблокирует популярную социальную сеть TikTok. «Суд попросил пакистанское телекоммуникационное управление заблокировать доступ к TikTok», – сообщил представитель телекоммуникационного регулятора страны Хуррам Мехран газете Dawn, добавив, что ведомство выполнит этот вердикт. Как напоминают РИА «Новости», ранее Высокий суд города Пешавар запретил приложение, придя к выводу, что оно распространяет непристойный контент.

Руководство соцсети надеется, что судебный запрет скоро будет отменен и TikTok продолжит работу в Исламской республике. «В Пакистане мы создали нашу команду модерации на местном языке, и у нас есть механизмы для оповещения и удаления контента, нарушающего наши руководящие принципы сообщества, – цитирует представителя сервиса «Коммерсантъ». – Мы с нетерпением ждем возможности продолжить обслуживать миллионы пользователей и создателей контента TikTok в Пакистане, которые нашли дом для творчества и веселья».

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащий пекинской компании «ByteDance», был одним из наиболее скачиваемых приложений в Пакистане после WhatsApp и Facebook. Пакистанские власти в октябре уже блокировали этот сервис, причем по той же причине, что и теперь. Однако запрет продлился всего 10 дней: доступ возобновили после того, как руководство TikTok пообещало наладить модерацию контента и удалять материалы, противоречащие законам страны.