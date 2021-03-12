В Великобритании представили новую технологию сбора нефти с поверхности моря

12.03.2021, 18:38, Новости дня

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Гораздо более эффективную технологию сбора разлитой на поверхности морской воды нейти представили в Имперском колледже Лондона. По словам разработчиков, воду от пролитой нефти можно очищать даже тогда, когда пятно успело распространиться на большой территории, и концентрация черной массы в воде становится незначительной.

Ученые создали специальную губку, покрытую особым парафиновым слоем. Попадая в загрязненную воду, она кристаллизует нефть, после чего ее легче собрать.

Как отмечают ученые, преимущество данной технологии в том, что она эффективно работает даже при низких температурах, гарантируя сбор 99% пролитой нефти. Установки, созданные по данной технологии, потребуют минимальных затрат энергии.