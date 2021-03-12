В зонах умеренного климата участились катастрофические наводнения

12.03.2021, 18:38, Новости дня

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Речные паводки, происходящие в зонах умеренного климата и несущие катастрофические последствия, участились в зонах умеренного климата как в Северном, так и в Южном полушариях, утверждают ученые.

Так, за последние полстолетия количество сильных наводнений увеличилось на 22% в Европе, Китае и Бразилии. В то же время зоны тропического климата стали меньше страдать от данного вида стихии. Случаев сильных разливов рек стало меньше на 12%.

Еще лучше видны последствия глобального потепления в полярных зонах. Здесь, начиная с 1970-х годов, количество катастрофических паводков уменьшилось на треть. Ученые называют данный процесс необратимым. Он существенно повлияет на жизнь многих миллионов людей, утверждают эксперты.