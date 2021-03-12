Зеленский и Нетаньяху обсудили взаимное признание паспортов вакцинации от COVID-19

12.03.2021, 18:34, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 марта провели телефонный разговор, проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники говорили об углублении двустороннего сотрудничества между Израилем и Украиной, особое внимание уделили вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в релизе.

Согласно сообщению ОПУ, Зеленский и Нетаньяху говорили также о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации.

“Стороны подчеркнули заинтересованность в инициативе взаимного признания сертификатов о прививках – “зеленых паспортов” – с целью возобновления туристических потоков и регулярного авиасообщения между Украиной и Израилем”, – говорится в релизе.

Нетаньяху отметил, что взаимное признание “зеленых паспортов” будет полезным для экономик обеих стран. Зеленский добавил, что они откроют возможность для путешествий.

Также украинский лидер пригласил премьера Израиля на торжества, приуроченные празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев, через 10 дней в стране презентовали сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass, который позволит привитым от COVID-19 или выздоровевшим принимать участие в различных мероприятиях.

В Украине вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. Украинцев прививают прибывшей из Индии вакциной Covishield. К утру 12 марта в Украине сделали более 38 тыс. уколов.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко 12 января рассказал, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. 15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

О разработке сертификатов о вакцинации от коронавируса заявили в ряде стран. В то же время комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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