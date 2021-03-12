 

Бадоева о третьем муже: Я его очень раздражаю, и он меня тоже сильно бесит

12.03.2021, 18:34, Новости дня
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Проживающая в Италии 44-летняя телеведущая Жанна Бадоева в интервью, которое 12 марта опубликовано на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец, заявила, что ее третий супруг, продюсер Василий Мельничин не делает проблему из того, что у них нет общих детей. 

“Мы не делаем из этого проблемы. У нас очень насыщенная жизнь, интересная. Не все гладко. Я его очень сильно раздражаю, и он меня тоже очень сильно бесит. Но это прекрасно”, – заявила она.

По словам Бадоевой, ее муж не обязан любить ее двоих детей от предыдущих отношений.

“Но для того, чтобы была семья, он обязан их принимать и быть им другом. Если бы он не принял моих детей, я бы не вышла за него замуж. Он их любит своей любовью”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Надежда Стрелец / YouTube

Василий Мельничин – третий муж Бадоевой. Они поженились в 2014 году. Супруг Бадоевой занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”. Своих детей у него нет.

У ведущей от предыдущих отношений с Игорем Кураченко есть сын Борис (1996). Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Сын Бадоевой не общается со своим отцом.

В браке с украинским режиссером Аланом Бадоевым ведущая родила дочь Лолита (2005). Бадоевы развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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