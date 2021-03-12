Кравчук объяснил почему на встрече в нормандском формате должен быть представитель США

12.03.2021, 18:34, Новости дня

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На встрече в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе обязательно должен быть представитель Соединенных штатов, США – единственное государство, с которым будет считаться Россия. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” 12 марта заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

“Россия имеет такой нрав. Она никогда не слушает тех, кого она не боится. А [США] единственная страна в мире, с которой она будет считаться. И [президент США Джо] Байден говорил, что не позволит России нарушать нормы международного права в отношении Украины… Таким образом, присутствие США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и силы”, – сказал он.

Кравчук уточнил, что на встрече в нормандском формате не обязательно должен быть президент США – это может быть вице-президент, госсекретарь или любой другой официальный представитель.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Кравчук заявлял о встрече лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент [Владимир] Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.

26 февраля 2021 года, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Байден подтвердил, что США не признают аннексию полуострова. “Крым – это Украина”, – подчеркнул он.

В начале марта Байден продлил антироссийские санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

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