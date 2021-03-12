 

В Хмельницкой области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем, семь человек травмированы

12.03.2021, 18:34, Новости дня
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В Хмельницкой области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля получили травмы семь человек. Об этом 12 марта сообщило главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Хмельницкой области.

“В 12.10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о том, что на автодороге “Красилов – Староконстантинов” вблизи села Мотрунки Староконстантиновского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Mercedes Sprinter и легковушки Mazda CX-7″, – говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасателя отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание автомобилей, и предоставили первую медицинскую помощь водителю автобуса, добавили в ГСЧС.

Во время аварии травмированы двое водителей и пять пассажиров рейсового автобуса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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