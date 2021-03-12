 

И.о. ректора университета в Черкасской области организовал незаконную схему с землей вуза – СБУ

12.03.2021, 18:34, Новости дня
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Служба безопасности Украины разоблачила временно исполняющего обязанности ректора одного из университетов в Черкасской области во время получения взятки за сделку с землей образовательного учреждения. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 12 марта.

По информации правоохранителей, руководитель вуза организовал коррупционную схему получения денег от директора аграрной компании. За неправомерную выгоду он предложил передать предпринимателю в пользование 15 га земли на территории города без разрешительных документов.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки. Он планировал регулярно получать деньги от коммерсанта, сообщили в СБУ. 

Сумму взятки в спецслужбе не указали.

Проверяется информация относительно получения неправомерной выгоды от других арендаторов земель университета. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения пока не избрана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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