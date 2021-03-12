Ребенка жестоко избили собственная мать и бабушка

12.03.2021, 18:32, Разное

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В подмосковном Домодедове восьмилетнюю девочку жестоко избили собственная мать и бабушка, передает Пятый канал. Женщинам показалось, что ребенок слишком долго собирался на учебу. В завершение всех измывательств они выбросили вещи школьницы на улицу. Происходящее попало на видео. Теперь в обстоятельствах отношений в этой семье разбираются специалисты.