 

Дворец пионеров на Воробьевых горах ждет масштабная реставрация

12.03.2021, 18:32, Разное
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В начале 60-х годов прошлого века, когда только закончилось строительство Дворца пионеров на Воробьевых горах, проект считался действительно прорывным и революционным для своего времени. Дворец был выполнен в стиле модернизма, но при этом максимально гармонично вписался в окружающий ландшафт. На протяжении почти 6 десятков лет дети раскрывали здесь свой творческий, интеллектуальный и спортивный потенциал, посещая десятки кружков и секций, базирующихся во дворце.

Однако с 1962 года здесь не проводилось масштабной реконструкции, поэтому на сегодняшний день износ оборудования и конструкций составляет от 40% до 70%, рассказала директор профессионального образовательного учреждения «Воробьевы горы» Елена Мельвиль. Коммуникации, теплосети, вентиляция очень устарели. К тому же, в здании не соблюдены пожарные нормы безопасности.

Реставрационные работы стартуют во всех корпусах дворца, кроме четвертого и пятого, уже в этом году. Будет обновлено техническое оснащение здания, восстановлен его первоначальный облик, отреставрированы исторические мозаики и барельефы.

По последнему слову техники оборудуют обсерваторию и планетарий, сделают звукоизоляцию в музыкальных классах и инфраструктуру для занятий художественной гимнастикой, гандболом и спортивными танцами. Появятся новые современные лаборатории и мастерские.

Облагородят и уникальный ландшафтный парк на территории дворца, однако ни одно дерево не пострадает, уверяют ответственные за ремонтные работы, так как парк имеет охранный статус.

Детские кружки и секции на время ремонта переедут в соседние здания, а потом вернутся обратно. Как заверили во Дворце, прерываться занятия не будут.



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