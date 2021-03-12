 

Осторожно, Барби: куклы-худышки могут ухудшить восприятие своего тела у девочек

12.03.2021, 18:18, Разное
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Это не первое исследование, в котором изучается влияние Барби и других кукол-худышек на самооценку девочек. Так, американские ученые выяснили, что эти игрушки могут создать ложную иллюзию о том, как должна выглядеть красивая женская фигура. Более того, они могут значительно повлиять на самооценку своих возможностей: в одном исследовании девочки, игравшие с Барби, сообщили, что они вряд ли добьются когда-нибудь успехов в карьере. Ученые из Университета Дарема (University of Durham) решили проверить, можно ли корректировать эти представления с помощью кукол с нормальными пропорциями.

Исследователи провели эксперимент, в который состоял из двух частей. В первой – поучаствовала 31 девочка от 5 до 9 лет. Одной группе девочек предложили поиграть с куклой-худышкой, другой — с куклами с более реалистичными фигурами. До и после эксперимента маленьких участниц попросили показать на картинках, как выглядит их настоящее тело, каким оно может быть в идеале и как они должны будут выглядеть, когда вырастут. Оказалось, что у девочек, игравших с куклами в стиле Барби, буквально за пять минут изменились представления о том, какими они должны стать в будущем в сторону более худого тела. В то же время у девочек из контрольной группы таких значительных изменений не было.

Вторую часть эксперимента ученые проводили с целью выяснить, можно ли как-то корректировать этот негативный эффект с помощью кукол с нормальным телосложением и других игрушек. Ученые предложили 46 девочкам в возрасте 5-10 лет поиграть с куклами Барби в течение нескольких минут. После этого половине участниц дали кукол с реалистичными пропорциями либо игрушечные машинки. Результаты повторили выводы из первой части эксперимента: куклы с ультра-худым телом поменяли представления девочек об идеальной фигуре. Но что еще важнее, куклы с нормальными пропорциями и другие игрушки практически не изменили их убежденности в том, что в будущем они должны выглядеть, как кукла Барби.

«Это утверждает о том, что после того, как произошел сдвиг в предпочтениях в сторону более худого тела, игра с реалистичными куклами или другими игрушками не исправит его в краткосрочной перспективе», — написали авторы исследования, отметив, что такие куклы могут представлять серьезную угрозу для восприятия маленьких девочек своего тела.

Ученые напомнили, что куклы — это далеко не единственный источник представлений о том, какой может быть женская фигура. Поэтому очень важно, чтобы взрослые помогали девочкам любить и принимать свое тело и очень осторожно подходить к выбору игрушек для них.



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