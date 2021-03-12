Из-за замедления Twitter в Ольгино перешли на 60-часовую рабочую неделю

12.03.2021, 18:11, Разное

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В социальных сетях появилась информация об изменении графика работы агентства интернет-исследований из Ольгино. Некоторые сотрудники утверждают, что им не удается писать больше 2-3 комментариев в час.

Как уже сообщалось, Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России. Действия ведомства стали причиной резкого снижения производительности сотрудников агенства.

Начальник отдела по отражению антироссийских информационных атак пожаловался на заметно ухудшившиеся условия труда: «На один наш твит мы получаем пять «вражеских». Мы пишем о стабильности цен на продукты, а в ответ нас забрасывают ссылками на Росстат. Это как с голой шашкой на танк. Абсолютно невозможно работать»

Руководство организации обратилось в Роскомнадзор с просьбой не замедлять Twitter в районе Ольгино. В противном случае агентству придется перенести свою деятельность на территорию Белоруссии.

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