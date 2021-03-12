СМИ сообщили о «террористической атаке» на грузовое судно Ирана у берегов Сирии

12.03.2021, 18:06, Новости дня

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Иранское грузовое судно Shahre Kord подверглось «террористической атаке» недалеко от главного порта Сирии на Средиземном море, сообщают СМИ.

Как пишет The Jerusalem Post со ссылкой на представителя «Судоходных линий Исламской Республики Иран», судно под флагом Исламской республики, вероятно, было повреждено в среду в результате «террористической атаки».

В свою очередь издание Maritime Bulletin сообщает, что контейнеровоз Shahre Kord горит у берегов сирийской Латакии с вечера 10 марта или ночи 11 марта. Судно прибыло из Бендер-Аббаса (портовый город на юге Ирана) через Суэцкий канал. Огонь, как полагают, вспыхнул в контейнерах на грузовой палубе.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на иранское СМИ Nournews сообщает, что судно слегка пострадало при срабатывании взрывного устройства, никто на борту не пострадал.