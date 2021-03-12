Врач-диетолог советует шиповник и печень трески для борьбы с весенним авитаминозом

12.03.2021, 18:06, Новости дня

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Для того, чтобы восполнить растраченные организмом в зимний период витамины, следует ввести в рацион питания больше овощей и фруктов, а также выбирать продукты с содержанием витаминов С, D и селеном, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина.

«Конечно, авитаминозом (полной нехваткой какого-либо витамина) на сегодняшний день практически никто не страдает, но из-за того, что после зимнего периода потребность в микро- и макроэлементах возрастает, поскольку весной ускоряется метаболизм, а также на организм влияют перепады температуры и давления, человек чувствует нехватку полезных веществ», – говорит Соломатина.

Для того, чтобы восполнить растраченные организмом витамины, врач в первую очередь рекомендует начать внимательнее относиться к сырому питанию. То есть нужно построить свой рацион таким образом, чтобы в него входило как можно больше здоровых продуктов, свежих овощей, фруктов и стараться не употреблять вредные или пустые продукты, где много калорий и ничего больше нет.

«Весной снова ослабевает иммунитет, поэтому необходимо восполнить витамин С. Его очень много, например, в квашеной капусте, в которой еще и присутствуют молочно-кислые бактерии, как в кефире. Это еще даст нам приток энергии. Также следует ввести в рацион шиповник и болгарский перец», – советует собеседник.

Кроме того, часто после зимы людям тотально не хватает витамина D, продолжает диетолог. Для того, чтобы его восполнить, достаточно съедать одну баночку печени трески на всю семью, что позволит достичь суточной нормы. Также он содержится в небольших количествах в желтке, молочных продуктах и морепродуктах.

«Селен – тоже мощный антиоксидант, из-за нехватки которого люди часто ощущают упадок сил. Для его восполнения достаточно ввести в рацион питания два бразильских ореха», – рекомендует Соломатина.

Она также рассказывает, что одной из распространенных проблем по нехватке витаминов вне зависимости от сезона является недостаток витаминов А, В и железа. Железа много в таких продуктах, как печень или красное мясо. Витамин группы В также содержится во многих продуктах, в том числе в мясе, а также в зерновых, крупах, в связи с чем врач рекомендует есть цельнозерновые продукты, поскольку при обработке зерна этот витамин исчезает. Витамин А содержится в оранжевых продуктах (тыква, батат, морковь).

В начале марта научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева рассказала, что до 85 % россиян испытывают недостаток витамин. Причем около половины жителей РФ страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности.