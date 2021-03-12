Бывшая девушка Арми Хаммера модель Пейдж Лоренц: “Он рассказал, что его дед устраивал секс-вечеринки с оружием”

12.03.2021, 17:56, Разное

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О необычных секс-предпочтениях 34-летнего актера Арми Хаммера начали говорить давно: впервые в июле прошлого года об этом рассказала его бывшая жена Элизабет Чемберс. Она заявила, что тот увлечен БДСМ-практиками и японским искусством связывания, шибари. Но тогда общественность не особо обратила на это внимание (после просмотра “50 оттенков серого” все усвоили — главное в этом деле не забывать про стоп-слово). И только в январе этого года имя Хаммера появилось на первых полосах всех изданий: в сети всплыли скриншоты переписки актера с его экс-подругой, где он признавался ей, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер сначала назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету” и выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе. Позже еще несколько девушек выложили в соцсети свои переписки с ним и дали интервью, в которых подтвердили каннибалистские наклонности Хаммера.

В начале февраля экс-супруга Хаммера впервые прокомментировала свидетельства девушек и выразила им поддержку. Теперь же заговорила последняя пассия актера — 22-летняя модель Пейдж Лоренц, с которой его впервые увидели на свидании еще до секс-скандала. Как оказалось, их роман продлился недолго. В конце января она дала свое первое интервью DailyMailTV, в котором призналась, что Хаммер вырезал у нее на лобке первую букву своего имени, а также хранил манекены в подвале дома (фото со связанными манекенами в мусорном баке, которые подтвердили слова модели, недавно облетели весь мир).

Пейдж Лоренц

А накануне на сайте издания Vanity Fair вышел лонгрид о Хаммере, в котором подробно описан весь его жизненный путь до сегодняшнего дня. Глава текста посвящена его роману с Пейдж, для которого она дала небольшой комментарий о его семье и поделилась новыми подробностями их отношений:

Было действительно много страшных вещей. Я была сбита с толку, почему он мне внезапно начал это все рассказывать… Это были вещи, которыми бы никто не поделился вот так вот сразу вскоре после знакомства… Он мне рассказал, что его дед был таким же страшным человеком. Тот устраивал сумасшедшие секс-вечеринки, и на них было оружие. Он (Арми) думал, что это круто, и, в некотором смысле, гордился им.

Также она рассказала, что Арми не стал долго ждать и вскоре после начала романа познакомил ее с матерью Дрю (она живет в Техасе). По словам Пейдж, “ей понравилась поездка, казалось, что у них нормальные отношения”, но кое-что ей показалось подозрительным: например, мать Арми все время говорила о “дьяволе”, который пытается “забрать” ее сына, и беспокоилась, что тот не верит в Бога. За несколько дней общения “мать Арми открылась ей и была с ней очень мила, потому что чувствовала, что я оказываю на него хорошее влияние”. Однако позже началось странное:

За все время нашей совместной жизни у Арми не было денег, он жил на деньги, которые брал у друзей в долг. За все платила я… Я рассталась с ним после того, как он начал устанавливать правила, что я могу делать, куда ходить, с кем спать. А потом я просто перестала чувствовать себя безопасно. Я эмоционально зависела от него. Никогда нельзя было предвидеть его следующий шаг — он довольно страшный человек.

Пейдж Лоренц прокомментировала и те самые скриншоты про каннибализм:

Я видела скриншоты, у меня от них сердце в пятки ушло, черт возьми. Он и мне говорил странные вещи, типа: “Я хочу съесть твои ребра”. Самое страшное в этом всем, что я его действительно любила и, наверное, позволила бы ему сделать с собой, что угодно. У него была некая власть надо мной.

Напомним, еще четыре года назад поклонники Хаммера заметили, что он в своем официальном Twitter ставит лайки фотографиям связанных девушек и различным описаниям завязанных разными узлами веревок. Еще ранее, в 2013 году, в интервью журналу Playboy актер признавался, что в постели он довольно страстный, а во время первого свидания с Чемберс так и вовсе пригласил ее… в сексшоп.

Я люблю в процессе хватать женщину за волосы, шею и все в таком духе. Правда, когда ты женишься, твои сексуальные аппетиты меняются. И это к лучшему, сейчас я не страдаю.

Также во время интервью ведущему Стивену Кольберу актер сам признался, что любит веревки и действительно учится завязывать их разными узлами.

Это просто красиво,

— отшутился он тогда.

Арми Хаммер и Элизабет Чемберс с детьми