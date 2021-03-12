Российские наемники в схватке великих держав: стратегические супермены или слабое звено?

12.03.2021, 17:54, Разное

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(The RAND Blog)

Российские грузовики на дороге в Дейр аль-Зор в Кабакебе недалеко от Дейр-аль-Зора, Сирия, 21 сентября 2017 г. Photo by Omar Sanadiki

by Molly Dunigan and Ben Connable

March 9, 2021

Наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей РФ является одним из немногих стратегических соперников, представляющих существенную угрозу стратегическим интересам США .

РФ в какой-то мере как минимум трижды вмешивалась в демократические выборы в Соединенных Штатах. Российские хакеры, вероятно, несут ответственность за недавнюю атаку SolarWinds на сети правительственных агентств США. РФ агрессивно подрывает интересы США в прокси-войнах в Сирии, Ливии и на всем африканском континенте, а также поддерживает талибов против Соединенных Штатов в Афганистане.

РФ использует любую возможность, чтобы подорвать интересы и безопасность США, в то время как сами Соединенные Штаты строго ограничили свою реакцию. По состоянию на начало 2021 года, Россия, похоже, берет верх. После дипломатического сближения времен администрации Трампа, российско-американские отношения, возможно, созрели для восстановления баланса.

4 февраля 2021 года, президент Байден заявил, что «дни, когда Соединенные Штаты капитулировали перед лицом агрессивных действий РФ – вмешательства в наши выборы, кибератаки, отравления своих граждан – прошли». Байден заявил, что для защиты национальных интересов США, он «без колебаний повысит цену для РФ и защитит наши жизненно важные интересы и наш народ». Учитывая этот новый подход (или, возможно, просто возвращение к прежнему статус-кво), как администрация Байдена должна мыслить стратегически о противодействии РФ в глобальной конкуренции?

Российские лидеры, дипломаты, разведчики и военные преуспели в поиске трещин в здании американской мощи. В чем заключаются уязвимые места РФ и как их можно использовать, чтобы исправить существующий дисбаланс? Как Соединенные Штаты могли бы увеличить цену для России, не увеличивая без надобности риски полномасштабной войны? Мы утверждаем, что одна из предполагаемых высокотехнологичных возможностей РФ на самом деле может быть одним из ее наиболее уязвимых мест.

Наименее хранимый секрет РФ – это ее все более сильная зависимость от частных охранных компаний – а точнее, наемников – для поддержания благоприятного для РФ глобального статус-кво и подрыва интересов своих конкурентов. Эта зависимость от наемников проистекает из известного недостатка возможностей. RAND показал, что, хотя сухопутные вооруженные силы РФ доминируют на местном уровне, они имеют строго ограниченные возможности проецировать наземную мощь по всему миру. У них почти нет органической способности проецировать и поддерживать наземную мощь более чем на несколько сотен километров за пределы своих границ. Российские транспортные средства стратегических перевозок (наземные, авиационные, морские) анемичны по сравнению со “стратегическим лифтом” советской эпохи. Имеющиеся силы часто оказываются вовлеченными в один из многих замороженных конфликтов, которые окружают западные и южные границы России.

Физические ограничения на проецирование мощи российских наземных сил усугубляются еще одной серьезной слабостью: зависимостью РФ от военнослужащих срочной службы. Возможно, призывники представляют собой наиболее значительную слабость наземной боевой мощи России. Даже такой сильный де-факто диктатор, как Владимир Путин, не может направлять призывников-одногодичников за пределы России, не подвергаясь значительному политическому риску. В одном из президентских указов Путина обещано, что призывников не будут направлять за границу. Этот указ привязывает более 50% и без того ограниченных сухопутных войск РФ к родине. Хуже того, это также подрывает возможность развертывания воздушно-десантных войск РФ ( PDF ).- аналогично широко развернутой 82-й воздушно-десантной дивизии армии США – для таких задач, как захват аэродромов, правительственных центров, мостов и военных баз. В отличие от Советского Союза, РФ не является глобальной наземной военной державой.

Учитывая ограниченность наземных мощностей и имея склонность к отрицаемым операциям, РФ использовала хорошо вооруженных наемников из печально известной группы Вагнера и ряда других ( PDF ) правительственных (или, возможно, управляемых государством) компаний в качестве “наконечника копья” российской внешней политики. Фактически, РФ передала на аутсорсинг свою внешнюю политику в Ливии, Сирии , Центральноафриканской Республике, Мадагаскаре, Мозамбике, Судане, Украине, Йемене, Бурунди и других глобальных горячих точках.

Похоже, существуют симбиотические отношения между российскими спецподразделениями и частными контрактными группами. Дмитрий Уткин, бывший командир спецназа (спецподразделений) директората российской военной разведки (ГРУ) якобы основал Wagner Group в 2014 г. Группа Вагнера и элитное подразделение ГРУ Спецназ, по сообщениям, делят между собой военную базу в российском городе Molkino . Этот симбиоз представляет собой молчаливое признание российским правительством слабости своей наземной мощи и его собственные стратегические решения по преодолению такой слабости с меньшим количеством подразделений специальных операций и контролируемых государством наемников, работающих в тандеме.

Доминирующее общественное мнение об этих небольших командах наемников предполагает, что они являются элитными, скрытыми воинами из серой зоны, которые дают РФ возможность захватывать периферийные территории и побеждать Соединенные Штаты и НАТО в схватке великих держав. Эту легенду, которую русские, по понятным причинам, готовы позволить раздуть сверх разумного, легко опровергнуть. РФ отнюдь не может использовать своих блистательных маленьких зеленых суперменов (как из комиксов), чтобы одерживать верх в соперничестве с Соединенными Штатами.

Вместо этого использование наемников Россией обнажает то, что может быть критической уязвимостью российской воли к борьбе и российской государственной власти. Исследование RAND “воли к борьбе” (настроя и решение воевать, активно действовать или проявлять стойкость в конфликте и войне) и российской государственной власти говорит о том, что РФ использует наемников в значительной степени из-за присущих ей военных и гражданских слабостей. Российские наемники (фактически все наемники) также имеют поведенческие ограничения и уязвимость для влияния. Зависимость от наемников также отражает уязвимость российской национальной воли к борьбе. Обе эти слабости можно использовать.

Создание мифа: «Новый способ войны» и маленькие зеленые человечки

В 2014 году РФ направила группу сил специальных операций без опознавательных знаков и наемников (вероятно, солдат, изображающих наемников) в Крым и восточную Украину, чтобы захватить земли у нового прозападного правительства Украины [так в тексте, примечание переводчика. perevodika.ru]. Это нападение тех, кого в тот момент окрестили «маленькими зелеными человечками», вызвало волну беспокойства на Западе , и особенно в сообществе национальной безопасности США. После операций в Крыму и на Украине многие аналитики быстро прочитали (или перечитали) опубликованную в 2013 году статью начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о соперничестве великих держав. Некоторые неверно истолковали ( PDF ) эту статью как предварительное рассмотрение нового и опасного российского способа скрытной войны.

Использование Россией наемников в Сирии начиная с 2015 года, похоже, придало дополнительный вес наиболее мрачным интерпретациям статьи Герасимова. Наемные солдаты из группы Вагнера (ранее Moran Security Group, а затем Slavonic Corps Limited) и других российских наемных групп, таких как Patriot, взяли на себя ведущую роль в некоторых из наиболее опасных операций на передовой в Сирии, в то время как российские солдаты в униформе охраняли авиабазы ​​и военно-морские базы. вдоль побережья Сирии. Мрачные связи ( PDF ) между лидером Вагнера Евгением Пригожиным и президентом РФ Владимиром Путиным подпитывают мнение, что бывший офицер КГБ Путин задумал что-то пугающее.

Писатели, связанные с Кремлем, помогли развить новый миф о русской изобретательности и господстве. Статья Герасимова была мифологизирована на Западе как Доктрина Герасимова . Казалось, что РФ восстановила свое могущество после холодной войны и переигрывала США и их союзников по НАТО на всех фронтах. Русские наемные армии рассредоточились по всему миру, чтобы свергнуть западное влияние, и мало что можно было сделать, чтобы их остановить.

Разоблачение нового способа войны и мистики наемников

К счастью, на Западе было достаточно экспертов по истории РФ и холодной войны, чтобы опровергнуть идею о том, что этот подход был каким-то образом новым или особенно опасным. Давно наблюдающий Россию Чарльз Бартлес описал ( PDF ) статью Герасимова как реакцию на воображаемое западное вмешательство в дела России, а не скрытый плана доминировать над Западом. РФ не изобретала новый способ войны. Первый раз Советский Союз применил такой непрямой, двусмысленный и отрицаемый подход к международному соперничеству ещё в 1920-х годах и применял его до конца холодной войны.

РФ также не изобрела и никоим образом не изменила методику использования наемников. Самые ранние зарегистрированные случаи использования наемников относятся к 2094 году до нашей эры . Использование частных сил в рамках как внутригосударственного, так и межгосударственного соперничества было больше нормой, чем аномалией на протяжении большей части задокументированной истории. Французский Иностранный легион интегрировал наемников в правительственные подразделения (во многом аналогично нынешнему подходу России) в начале 1800-х годов. Соединенные Штаты десятилетиями использовали наемников в войне и в соревновании великих держав. Сообщается, что в 2017 году президент США рассматривал возможность передачи войны в Афганистане в руки частных военных компаний.

Наемники могут быть полезны. Они позволяют правительствам применять силу без получения поддержки со стороны широкой общественности. Их часто используют, чтобы незаметно расширить масштабы непопулярных военных дислокаций в таких местах, как Афганистан и Ирак, сохраняя при этом официально небольшое количество войск. РФ использовала эти возможности в своих интересах, расширяя свое присутствие во всем мире без широкого международного уведомления общественности. Наемников также можно быстро нанять и уволить, что позволяет правительствам быстро расширять и сокращать силы без значительных вложений в обучение и персонал. Но у наемников есть существенные недостатки.

Не такие уж супермены: Сирия, Африка и наемная воля к борьбе

В феврале 2018 года нанятые Россией наемники возглавили (или, по крайней мере, тесно сопровождали) сирийское ополчение, вооруженное артиллерией и тяжелыми танками, чтобы захватить нефтяное месторождение недалеко от города Дейр-аз-Зор на северо-востоке Сирии. Американские силы специальных операций и морские пехотинцы сокрушили их за несколько часов высокоточными воздушными ударами, убив, возможно, сотни из них ( СПО ) и вынудив остальных, включая наемников, бежать. Когда нанятые русскими наемники отступили с поля боя в Дейр-аз-Зуре, другим группам бойцов российских частных военных компаний, в отсутствие государственной поддержки, пришлось вызвать вертолетные группы для эвакуации раненых с поля боя.

Плохо зарекомендовали себя российские наемники и в Африке . В Мозамбике наемники Вагнера споткнулись на тех проблемах в налаживании партнерства, в решении которых силы специальных операций США, как правило, преуспевают. Они оскорбляли местных жителей и, как сообщается, обманывали союзников, чтобы заработать деньги. Повстанцы Исламского государства успешно атаковали и убивали их на плохо охраняемых дорогах. Тактика наемников по дезинформации в Мозамбике дала обратный эффект. То, что представлялось как демонстрация российской мощи в бывшем государстве-клиенте Советского Союза, стало похоже на назревающую катастрофу.

Вагнер направил сотни инструкторов и сотрудников службы безопасности в Центральноафриканскую республику, чтобы помочь российским коммерческим интересам – обеспечить права на добычу полезных ископаемых и поддержать сложную региональную дипломатическую игру по усилению российского влияния. В этой операции нет никакого словесного тумана или маскировки: это в первую очередь бизнес-предприятие. Сообщается, что в одном случае наемники Вагнера помогали повстанцам, которых наняли для борьбы, чтобы помочь российской горнодобывающей компании получить доступ к алмазным рудникам. Вагнера связывают с подозрительной смертью трех журналистов, которые интересовались его операциями в ЦАР. Это развертывание под руководством российских наемников было частично успешным в противодействии французскому влиянию, но неясно, перевешивают ли сообщаемые успехи на местах долгосрочные негативные последствия беспощадного поведения Вагнера.

РФ направила наемников и, возможно, некоторые активные военные силы для поддержки антиправительственных сил Халифы Хафтара в Ливии . Сообщается, что в начале 2020 года, 1000 наемников Вагнера, потерпев сокрушительное поражение, покинули линию фронта между проправительственными и антиправительственными силами. Боевые потери Вагнера в Ливии неизвестны, но, возможно, значительны. Вывод в 2020 году эквивалента двух тактических групп российских пехотных батальонов перед лицом относительно дезорганизованных противников, возможно, был даже худшим тактическим поражением, чем поражение наемников Вагнера в Дейр-аз-Зуре.

Все операции российских наемников в Сирии и Африке связывает один фактор: финансовые мотивы. Некоторые российские наемники заявляют, что воюют по патриотическим мотивам. Но как отдельные лица и как группа, российские наемники неоднократно демонстрировали, что они будут ставить свои личные и коммерческие интересы выше государственных, и что они быстро откажутся от партнерских сил – и, возможно, друг от друга, – когда тактические риски не смогут перевесить финансовые соображения. Известное решение заставить платить наемникам сирийское правительство, а не российское, возможно, подорвало патриотические настроения и укрепило финансовые мотивы.

Маленькие зеленые уязвимости?

В 2021 году, ставший легендарным стереотип, сопровождавший захват Крыма в 2014 году и интервенцию в Сирии в 2015 году, был разрушен. Даже в свои лучшие моменты, Вагнер и другие группы российских наемников являются в лучшем случае умеренно эффективными прокси-наемниками. Зачастую они ненадежны. По крайней мере , в нескольких случаях их воля к борьбе оказалась очень слабой. Учитывая растущую зависимость РФ от наемников в проведении внешней политики, этот пробел в воле к борьбе может быть критической уязвимостью российской государственной власти. В воле российских наемников к борьбе есть определенные факторы, которые можно исследовать на предмет возможного использования.

Анализ воли к борьбе – это поэтапный процесс, предназначенный для изучения и описания социокультурных, психологических, организационных, гражданских и других сильных и слабых сторон военной организации или национального государства. Военная модель RAND включает 29 основных факторов, а национальная модель RAND включает 15 факторов, контекстов и механизмов, которые раскрывают различные аспекты воли к борьбе. Одна-единственная критическая уязвимость или небольшой набор уязвимостей могут быть использованы для подрыва воли стойких вооруженных сил или решительных национальных лидеров.

В таких группах, как Вагнер и Патриот, недостатка в настоящих крутых парнях нет . При наличии качественного фактора воли к борьбе многие российские наемники получат высокие оценки за приспособленность и стойкость. Но одна только прямая стойкость и даже элитная военная подготовка не могут поддержать волю к борьбе человека, в первую очередь мотивированного деньгами. Российские наемники обычно ищут эту работу из меркантильных или клиентелистских интересов. Крутые парни, которые не знают друг друга и не доверяют мотивам друг друга, с меньшей вероятностью будут иметь позитивную сплоченность, что является важным фактором воли к борьбе. Сообщаемые этнические, религиозные и даже национальные разногласия внутри российских наемных формирований могут еще больше подорвать сплоченность и предполагать наличие эксплуатируемых различий в индивидуальной идеологии.

Неясно, все или даже большинство этих наемников являются хорошо обученными и опытными солдатами. Злоупотребления в российской военной системе распространены, и есть свидетельства того, что некоторых российских наемников нанимают на улице без военной подготовки и психологической подготовки к боевым действиям. Некоторые из российских наемников иногда становятся жертвами прямой эксплуатации и даже торговли людьми со стороны государства или компаний, на которые они работают. Этот вид злоупотреблений отражает плохое руководство, низкий корпоративный дух (который ухудшился из-за военных поражений), плохой контроль или дисциплину, а также другие факторы уязвимости воли к борьбе.

Частные военные субъекты и фирмы остаются незаконными в России, хотя большинство других ключевых игроков на мировой арене считают их законными. Незаконность позволяет российскому государству сохранять отрицание, а также позволяет Путину и его возможному преемнику увольнять наемников, когда их служба больше не нужна или не удобна. Сообщения после Дейр аз-Зура свидетельствуют о том, что отсутствие государственной поддержки значительно ослабило волю наемников к борьбе. Юридические и финансовые баталии между государством и ЧВК ставят под сомнение жизнеспособность российских военно-гражданских отношений и плохо влияют на наемные силы.

На национальном уровне нежелание людей направлять молодых призывников в зоны боевых действий существует уже давно. Во время советской войны в Афганистане было проведено как минимум 15 ( PDF ) крупных антивоенных демонстраций и это – перед лицом жестокого подавления силами безопасности. Во время конфликтов в Чечне в 1990-х и 2000 годах, а в последнее время во время конфликта на Украине, российские матери открыто протестовали против использования своих детей и жестокого обращения с ними в этих непопулярных конфликтах. Российские лидеры остро чувствительны к потерям, и исторически они были подвержены давлению со стороны конкурирующих государств.

В совокупности слабые места в российских наемных силах и в российском государстве в отношении к запуганной молодежи, призывникам и раненым могут предложить готовые возможности для эксплуатации в соперничестве великих держав. Эти более широкие слабости российской национальной воли к борьбе можно было бы изучить, чтобы найти дополнительные способы помешать РФ агрессивно подрывать западную демократию.

Молли Дуниган – старший политолог в некоммерческой беспартийной корпорации RAND и преподаватель Института политики и стратегии Университета Карнеги-Меллона.

Бен Коннэбл – старший политолог в RAND, преподаватель Высшей школы Pardee RAND, отставной офицер разведки морской пехоты и Middle East Foreign Area officer.