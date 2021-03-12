 

Ученые предлагают строить башни высотой в километр на Луне

12.03.2021, 17:48, Новости дня
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Похоже, что колонизация Луны обретает все более реальные перспективы. Нынешние космические программы, запущенные в разных странах, вполне могут дать старт данному процессу. Однако стоит задуматься о жизнеобеспечении будущих обитателей ближайшего космического тела.

Одна из проблем – получение большого количества электрического тока. По мнению специалистов, располагать на больших площадях лунной поверхности солнечные батареи нерационально.

Гораздо легче строить башни высотой в один километр и более, которые будут обклеены солнечными батареями, утверждают ученые. Материалом для них может послужить произведенный там же, на месте, бетон. А об устойчивости таких высоких сооружений можно не беспокоиться. Условия для строительства на Луне гораздо лучше, чем на Земле. Нет ни сильных ветров, ни подземных вод, ни тектонической активности.



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