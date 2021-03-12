На МКС выбросили 2,5 тонны мусора

12.03.2021, 17:48, Новости дня

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По словам представителей космической отрасли, это был самый крупный сброс мусора на орбите Земли за всю историю. От международной космической станции отстыковали платформу с отработавшими свой век батареями и пустили в свободный полет.

Очень быстро конструкция общим весом в две с половиной тонны скрылась в темных глубинах космоса. До сих пор самым крупным сбросом было удаление бака с космического аппарата. Его вес составлял 640 кг, а «выбросили» его еще в 2007 году.

Однако не стоит беспокоиться о засорении и так уже замусоренного околоземного пространства. Как сообщают специалисты, удаленная с МКС платформа скоро войдет в плотные слои атмосферы и сгорит при падении на поверхность нашей планеты.