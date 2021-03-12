Зеленский подписал закон об унификации ставок ввозной пошлины на текстильное сырье

12.03.2021, 17:44, Новости дня

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон об унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности №1261-IX, который Верховная Рада приняла 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ унифицирует ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности, что ускорит таможенное оформление таких товаров и будет способствовать развитию отрасли. Пересмотр ставок также будет способствовать росту объемов ввоза в Украину текстильного сырья и материалов для переработки, подчеркнули в сообщении.

“Закон вносит изменения в раздел XI “Текстильные материалы и текстильные изделия” таможенного тарифа Украины, которым устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на пряжу, волокно, нити, которые не производятся в Украине (шелк, шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжу и ткань из конского волоса, хлопок, другие растительные текстильные волокна; пряжа из бумаги и ткани из бумажной пряжи)”, – уточнили в Офисе президента.

Устанавливаются льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты и т. п. В то же время закон повышает полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности в тех товарных подкатегориях, где такие ставки меньше 10%.

Закон вступает в силу 1 июля.

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