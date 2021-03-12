Глава Минкульта отреагировал на открытие покерного клуба в киевском Доме профсоюзов

12.03.2021, 17:44, Новости дня

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает неправильным открытие покерного клуба в Доме профсоюзов в Киеве. Об этом он написал в Telegram 12 марта.

О старте работы клуба стало известно накануне, когда администрация обнародовала расписание турниров (первый стартовал 11 марта и будет продолжаться до 14 марта). “Слідство.Інфо” сообщало в январе, что клуб на 1 тыс. м² имеет признаки подпольного казино, но в федерации спортивного покера заверяли, что в Доме профсоюзов на деньги играть не будут. Ткаченко говорил тогда, что его ведомство сделает все, чтобы “не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений”.

“Поскольку руководство Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, не реагирует ни на обращения, ни на запросы Министерства культуры и информационной политики, хочу заявить о своей позиции относительно начала работы клуба спортивного покера. Считаю неправильным открытия развлекательного заведения любого направления в месте, где произошли трагические события Революции достоинства. Зато стоило бы дополнительно поддержать музей Революции достоинства, которые частично действует в этом месте памяти и выполняет свою важную общественную миссию по утверждению ценностей гражданского общества и борьбы украинцев за свои права”, – написал Ткаченко 12 марта.

Он призвал общественность, журналистов и Киевскую госгорадминистрацию отреагировать на старт работы клуба. Министр назвал это событие “неоднозначным”.

“Предлагаю сделать обсуждение этого вопроса открытым. Провести встречу с участием руководства Федерации профсоюзов Украины, адвокатов и членов семей Небесной сотни, МКИП, КГГА, общественности, журналистов и всех неравнодушных патриотов Украины”, – добавил он.

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ “Альфа”. По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.

Обновленный фасад Дома профсоюзов открыли 30 мая 2018 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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