“Все смелее беру на руки малыша”. Фролова поделилась снимком из роддома

12.03.2021, 17:44, Новости дня

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Украинская ведущая Василиса Фролова 12 марта в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в палате роддома с сыном на руках.

Артистка позирует, сидя на постели, приложив новорожденного сына к груди.

“С каждым разом все смелее беру на руки малыша”, – призналась артистка.

По словам Фроловой, ей настолько понравилось находится в роддоме, что остается пообещать приехать туда еще.

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Публикация от Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

Фролова сообщила о беременности в ноябре 2020 года. В день своего 43-летия ведущая узнала, что у нее родится сын. Отцом ребенка, по словам Фроловой, является “известный телевизионный продюсер”.

7 марта Фролова заявила, что стала мамой.

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