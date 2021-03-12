Щербина: Вакцинируйтесь от COVID-19 хотя бы для того, чтобы вы могли дальше читать увлекательные истории о жидких чипах и заговоре мирового правительства

12.03.2021, 17:44, Новости дня

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Сегодня я и еще трое коллег из “РБК-Украина” сделали первую прививку от коронавируса вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Мы уже сбились со счета материалов, которые подготовила наша редакция, в том числе, трудами Ульяны Безпалько, Милана Лелича и Влада Красинского о вакцинации и всем, что с ней связано. Да и я сам при каждом удобном случае и критиковал власть за организацию вакцинальной кампании, и настаивал на необходимости ее проведения всеми доступными методами.

Потому, когда появилась возможность сделать прививку в рамках популяризации прививок, мы долго не думали.

Более всего в последнее время меня угнетала реакция некоторых наших читателей, зрителей и слушателей. Часть из них этот пост и не прочитает, так как находится в бане за агрессивное невежество. Прочитает и часть скептиков, которые по самым разным причинам боятся или просто не хотят делать прививку от COVID-19.

И вот для них я это и пишу. COVID-19 – это реальность. Можно долго спорить о том, правильно или неправильно государства и народы на него реагируют, но отрицать реальность, мягко говоря, неприятной болезни – глупо. Точно так же, как глупо отрицать достижения современной науки и медицины. Вакцинироваться нужно. Нужно думать о своей безопасности и безопасности своих родных и близких.

Бояться рептилоидов, жидких чипов и заговора мирового правительства с генными инженерами, конечно, можно. Но с трубкой в горле, уверяю, вам будет не до того. Уколитесь хотя бы для того, чтобы иметь возможность дальше читать эти увлекательные истории и обсуждать их с друзьями. Без масок и сидя в баре за полночь.

Если вы считаете ересью басни конспирологов, но скептически смотрите на препараты, которые не прошли все стадии испытаний, – это имеющая право на жизнь позиция. Но вот считайте меня и коллег честными участниками испытаний. Мы вам все расскажем, как и что было, помогло или нет. Если вдруг вырастет хвост – тоже отчитаемся.

Кто-то недавно сказал – лучшая вакцина от COVID-19 та, которую вы можете достать. Так вот это – чистая правда. Берегите себя.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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