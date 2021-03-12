От домашнего ареста до пожизненного. Кто из мировых лидеров оказывался под следствием и почему. Список

12.03.2021, 17:44, Новости дня

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Жак Ширак, президент Франции в 1995–2007 годах

Фото: ЕРА

Николя Саркози не первый экс-президент Франции, которому вынесли обвинительный приговор. В послевоенной истории республики первым из бывших президентов, кого обвинили по уголовной статье, стал Жак Ширак.

В ноябре 2007 года, спустя почти полгода после ухода с поста президента, Ширака обвинили в незаконной растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Обвинения касались того периода, когда он был мэром Парижа. Согласно материалам следствия, в 1990–1995 годах политик создал 28 фиктивных рабочих мест в мэрии, а деньги, выделяемые на оплату “сотрудников”, направил на счета возглавляемой им партии. Афера стоила бюджету французской столицы €1,4 млн.

Политику грозило до 10 лет тюрьмы и €150 тысяч штрафа. Принимая во внимание давность преступления и плохое самочувствие обвиняемого, прокуроры сами просили суд не назначать суровое наказание. В декабре 2011 года парижский суд признал Ширака, которому на тот момент исполнилось 79 лет, виновным в растрате общественных средств и злоупотреблении доверием. Экс-президента приговорили к двум годам условно.

Роберт Кочарян, президент Армении в 1998–2008 годах

Фото: ЕРА

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну грозит до 15 лет лишения свободы в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Тогда тысячи людей вышли на улицы Еревана, протестуя против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Серж Саргсян, ставший вскоре третьим главой государства.

Для подавления протестов действующий на тот момент президент Кочарян ввел в Ереван армейские подразделения. Следствие считает, что это привело к гибели 10 человек (восемь протестующих и двое силовиков). Бывшего главу Армении обвинили в насильственном свержении конституционного строя. Кочарян настаивает, что не подписывал приказ о вводе войск и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

В рамках этого дела Кочаряну в качестве меры пресечения уже трижды избирали арест. Последний раз его помещали за решетку в начале лета 2019 года. Спустя год его освободили под залог в размере более $4 млн. Окончательный приговор пока не вынесен.

В рамках другого уголовного производства Кочаряну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. Экс-президент утверждает, что это обвинение следствие ему предъявило “на всякий случай”.

Сильвио Берлускони, премьер-министр Италии в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006, 2008–2011 годах

Фото: ЕРА

84-летний миллиардер, предприниматель и действующий депутат Европарламента Сильвио Берлускони с середины 1990-х по конец 2000-х четырежды был премьер-министром Италии.

За почти 30 лет в политике он не единожды обвинялся в самых разнообразных преступлениях – от давлении на свидетелей и сексуальных контактов с несовершеннолетней до связей с мафией, взяточничестве, отмывании денег. В итальянской “Википедии” опубликована статья с судебными разбирательствами в отношении Берлускони, на конец 2016 года их было свыше 60-ти.

В отношении экс-премьера обвинительный приговор вынесли лишь раз – осенью 2012 года, когда Берлускони признали виновным в уклонении от уплаты налогов в размере €62 млн и приговорили к четырем годам лишения свободы. Позже наказание было изменено на один год домашнего ареста.

В 2015 году Берлускони запретили на три года въезд в Украину из-за того, что он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным незаконно посетил аннексированный Россией Крым.

Мухаммед Мурси, президент Египта в 2012–2013 годах

Фото: الرئيس محمد مرسي – الصفحة الرسمية / Facebook

67-летний бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался летом 2019 года в разгар повторного судебного рассмотрения дела о шпионаже в пользу Катара. По данным издания Al Shorouq, во время заседания суда Мурси произнес речь, после которой был объявлен перерыв. В этот момент бывший глава государства потерял сознание и умер. Одна из основных версий смерти – сердечный приступ.

Первый раз дело о шпионаже рассматривалось в 2016 году, тогда Мурси приговорили к пожизненному заключению, но позже кассационный суд отменил приговор и назначил новое разбирательство. Против экс-лидера было возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе:

– по обвинению в подстрекательстве к убийству демонстрантов у президентского дворца “Аль-Иттихадия” в 2012 году. В этом деле Мурси получил приговор в виде 20 лет содержания под стражей;

– по обвинению в организации побега из тюрьмы лидеров запрещенной в стране исламистской организации “Братья-мусульмане” в ходе революции 2011 года. В рамках этого дела экс-президент был приговорен к смертной казни, но позже под давлением международного сообщества суд заменил сертную казнь пожизненным тюремным заключением;

Мурси был отстранен от власти военными 3 июля 2013 года на волне массовых протестов и арестован на следующий день. Он был первым демократически избранным президентом Египта после 30-летнего авторитарного режима Хосни Мубарака.

Пак Кын Хе, президент Южной Кореи в 2013–2017 годах

Фото: ЕРА

В конце марта 2017 года по подозрению в масштабной коррупции была арестована бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которую за несколько месяцев до этого парламент подверг процедуре импичмента и отстранил от власти.

Через год, в апреле 2018-го, суд признал экс-главу республики виновной в вымогательстве, разглашении гостайны и злоупотреблении властью. 69-летнюю женщину приговорили к 24 годам тюрьмы. Кроме того ей был назначен штраф в $17,5 млн. Согласно материалам дела, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Сил в сговоре с ней вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung, Hyundai Motor, Lotte и других.

Летом того же года Пак Кын Хе к уже имеющемуся сроку заключения добавили еще восемь лет тюрьмы за коррупцию. В 2020 году апелляционный суд уменьшил наказание для экс-президента до 20 лет. В итоге, учитывая время, которое Пак Кын Хе уже провела под арестом, она выйдет из тюрьмы в 2039 году.

Отто Перес Молина, президент Гватемалы в 2012–2015 годах

Фото: ЕРА

70-летний военный и политик Отто Перес Молина возглавлял Гватемалу почти четыре года, пока в 2015 году генеральная прокуратура не обвинила его в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. Согласно официальным обвинениям, глава государства наживался на коррупционных схемах на таможне. Только за год вместе со своим ближайшим окружением, втянутым в преступную деятельность, он получил на руки около $3,7 млн.

1 сентябре 2015 года Конгресс Гватемалы лишил Переса Молину судебного иммунитета, 2 сентября суд выдал запрос на арест президента, 3 сентября парламент одобрил его добровольную отставку, 4 сентября бывший глава государства был помещен под стражу. Спустя два года суд начал рассматривать его дело по сути.

Перес Молина по-прежнему находится под стражей и ждет окончания судебного процесса.

Виктор Янукович, президент Украины в 2010–2014 годах

Фото: ЕРА

21 ноября 2013 года в Киеве начались протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Люди выходили на улицы с требованием к власти не отказываться от европейской перспективы Украины. Массовые протесты продолжались по всей стране до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович бежал из страны и осел в Росси. Всего за время Евромайдана погибли свыше 100 человек, сотни получили ранения.

24 января 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе 2021 года стало известно, что защита подала кассацию.

В мае 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича еще по одному уголовному производству – по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. Однако 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У Януковича остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. В Офисе генпрокурора заверяют, что если он вернется в Украину, будет арестован.

Альберто Фухимори, президент Перу в 1990–2000 годах

Фото: ЕРА

Перуанский диктатор японского происхождения Альберто Фухимори весной 2009 года был приговорен к 25 годам лишения свободы. Его признали причастным к убийствам 15 человек в 1991-м, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя университета в Лиме в 1992-м. Среди статей обвинения также значились коррупция и растрата госсредств.

В конце 2017 года тогдашний президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал 79-летнего Фухимори в связи с состоянием его здоровья. Это вызвало массовые протесты, в итоге почти год спустя Верховный суд Перу аннулировал решение о помиловании, а самого Фухимори вернули в тюрьму.

Хосни Мубарак, президент Египета в 1981–2011 годах

Фото: ЕРА

В февраля 2020 года в Египте скончался Хосни Мубарак, возглавлявший государство почти 30 лет. Ему был 91 год. Последние годы жизни его обвиняли в причастности к расправам над демонстрантами во время революции 2011 года (тогда погибли 239 человек, 1588 были ранены), в ходе которой Мубараку пришлось уйти в отставку.

Сторона обвинения требовала для подсудимого смертной казни. Летом 2012 года экс-президента приговорили пожизненному заключению, но через полгода кассационный суд аннулировал это решение. Дело повторно рассматривалось вплоть до марта 2017 года, когда Кассационный суд окончательно оправдал Мубарака.

В 2015-м Мубарака приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу около $3 млн за присвоение примерно $18 млн по еще одному делу. В мае 2015 года он вышел на свободу, так как в счет срока была засчитано время, проведенное им в тюрьме с момента ареста.

Павел Лазаренко, премьер-министр Украины в 1996–1997 годах

Фото: ЕРА

Пятый премьер-министр независимой Украины Павел Лазаренко возглавлял Кабинет министров чуть больше года – с 1996-го по 1997-й. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой он ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования по подозрению в коррупции, мошенничестве и растрате средств сбежал за границу. В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту.

В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета во второй половине 1990-х. Общая сумма ущерба от его действий оценивалась в $200 млн, но американский суд смог доказать лишь отдельные эпизоды.

В августе 2006 года экс-премьер-министра приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн. Позднее срок был сокращен. 1 ноября 2012 года бывший премьер-министр вышел из тюрьмы. Сейчас 68-летний экс-чиновник с семьей живет в США.

Отдельно от дела по отмыванию денег слушался процесс по иску правительства США против Лазаренко о конфискации его замороженных активов. В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне вынес решение, согласно которому $110 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. Украина добивается возврата в страну арестованных в США денег Лазаренко.

В 2004 году международная антикоррупционная организации Transparency International внесла Лазаренко в десятку самых коррумпированных мировых лидеров.

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