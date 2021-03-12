 

Общественники предложили расширить полномочия Роскомнадзора

12.03.2021, 17:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Роскомнадзор готов взаимодействовать с Twitter, но администрация площадки не настроена на общение. “Наши неоднократные попытки выйти на контакт, объяснить, что необходимо выполнять требования законодательства, и все наши претензии остаются без ответа», – сказал руководитель управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

Член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приветствовала меры в отношении Twitter. По ее словам, социальная сеть заблокировала активистов, которые принимали участие в маркировке противоправных материалов.

Мизулина заявила о необходимости создания представительств крупных интернет-компаний в России. Общественник напомнила, что соответствующий вопрос поручил проработать президент России.

Иностранные платформы должны работать в нашем правовом поле и платить те же налоги, что российские соцсети, убеждена эксперт. Возможно, стоит расширить полномочия Роскомнадзора, считает Мизулина.

“Например, останавливать транзакции с карт российских пользователей в адрес этих платформ. Если, конечно, их цель здесь экономическая, а не политическая, о чем заставляет задуматься заявление Твиттер касательно замедления», – пояснила член ОП.

Глава рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов напомнил, что в Twitter остается около трех тысяч сообщений с наркотическим, суицидальным и другим противоправным контентом.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил, что РКН неоднократно требовал от Twitter удалить опасный контент. По его словам, замедление трафика приводит в том числе к финансовым потерям американской компании: если платформа становится неудобна пользователям, они уходят с нее.

В отличие от Twitter, Facebook и Instagram хоть и не сразу, но удаляют запрещенные материалы, сказал замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви. Он считает, что если другие страны последуют примеру России, то IT-гиганты будут вынуждены с этим считаться.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. Мера действует на 100% мобильных устройств и на 50% компьютеров.

Причиной стало неудаление соцсетью запрещенных материалов – детской порнографии, наркотического и суицидального контента. С 2017 года Роскомнадзор направил в адрес соцсети 28 тысяч уведомлений о блокировке подобной информации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Под Воронежем рухнул вертолет

09.09 / “Встретились Nokia и iPhone”: Собчак считает Константина Богомолова умнее себя

18.12 / “Росатом” стал лидером рейтинга прозрачности закупок

28.01 / На планете уже значительно больше миллиарда активных iPhone

13.07 / Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом вслед за дочерью, мужем и свекром

02.01 / «Атлант расправил клитор»: Джоан Роулинг рассказала о названии своей следующей книги о консервативном феминизме

26.09 / Мнение: О грандиозном разочаровании Европы в Украине

14.09 / В США запретили сериал «Доктор Хаус» из-за эксплуатации темнокожего персонажа главным героем

03.02 / Мнение: Переворот в Мьянме, распознавание лиц и запись на прививку от ковида

18.07 / Диетолог Ирина Лизун рассказала о последствиях тренда на употребление узкого спектра пищи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска