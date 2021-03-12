Общественники предложили расширить полномочия Роскомнадзора

12.03.2021, 17:42, Разное

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Роскомнадзор готов взаимодействовать с Twitter, но администрация площадки не настроена на общение. “Наши неоднократные попытки выйти на контакт, объяснить, что необходимо выполнять требования законодательства, и все наши претензии остаются без ответа», – сказал руководитель управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

Член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приветствовала меры в отношении Twitter. По ее словам, социальная сеть заблокировала активистов, которые принимали участие в маркировке противоправных материалов.

Мизулина заявила о необходимости создания представительств крупных интернет-компаний в России. Общественник напомнила, что соответствующий вопрос поручил проработать президент России.

Иностранные платформы должны работать в нашем правовом поле и платить те же налоги, что российские соцсети, убеждена эксперт. Возможно, стоит расширить полномочия Роскомнадзора, считает Мизулина.

“Например, останавливать транзакции с карт российских пользователей в адрес этих платформ. Если, конечно, их цель здесь экономическая, а не политическая, о чем заставляет задуматься заявление Твиттер касательно замедления», – пояснила член ОП.

Глава рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов напомнил, что в Twitter остается около трех тысяч сообщений с наркотическим, суицидальным и другим противоправным контентом.

Председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил, что РКН неоднократно требовал от Twitter удалить опасный контент. По его словам, замедление трафика приводит в том числе к финансовым потерям американской компании: если платформа становится неудобна пользователям, они уходят с нее.

В отличие от Twitter, Facebook и Instagram хоть и не сразу, но удаляют запрещенные материалы, сказал замруководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви. Он считает, что если другие страны последуют примеру России, то IT-гиганты будут вынуждены с этим считаться.

Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта. Мера действует на 100% мобильных устройств и на 50% компьютеров.

Причиной стало неудаление соцсетью запрещенных материалов – детской порнографии, наркотического и суицидального контента. С 2017 года Роскомнадзор направил в адрес соцсети 28 тысяч уведомлений о блокировке подобной информации.