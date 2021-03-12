В NASA рассказали, что произойдет при падении космического мусора на Землю

12.03.2021, 17:40, Разное

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Соединенные Штаты Америки оставили в космосе самый тяжелый в истории мусор. Специалисты NASA рассказали, что произойдет, когда оставленные на орбите объекты неизбежно упадут на Землю.

За время, с которого человек начал осваивать космос, его просторы покорили десятки кораблей разных стран мира. Однако все миссии оставили после себя не только большую научно-исследовательскую базу, но и немалые скопления так называемого космического мусора. Он состоит из частей шаттлов, ракет и других подобных средств.

Наибольшим «мусорщиком» системы можно назвать Соединенные Штаты, именно их космическая миссия оставила на орбите наиболее весомый мусор за всю историю МКС. Вес брошенной в космических глубинах платформы с израсходованными аккумуляторными элементами составляет порядка 2,5 тонны.

Весь мусор, оставленный в космосе человеком, через некоторое время неумолимо упадет на Землю. Для того, чтобы упасть на «голубую планету» космическому хламу понадобится около 2-4 лет. Однако стоит ли бояться масштабных разрушений и катаклизмов, рассказали эксперты NASA. В агентстве заверяют, что еще во время падения через слои атмосферы весь габаритный мусор будет уничтожен. Для этого не потребуется привлечения каких-либо спецподразделений, так как объекты сгорят сами в атмосфере Земли. Никаких вредных последствий для человечества вследствие такого события не последует.

Батареи питания американского сегмента Международной космической станции были заменены весной минувшего года. Новые элементы на базу США были доставлены японским грузовым кораблем HTV-9, в то время, как вышедшие из строя аккумуляторы были изъяты с помощью дистанционного манипулятора SSRMS и, как пишет «Политэксперт», сброшены в открытый космос.

Источник: politexpert.net