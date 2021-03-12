 

Грибок в сыре и пиве может замедлять заживление при болезни Крона

12.03.2021, 17:28, Разное
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Что сделали ученые

Чтобы понять, почему очаги воспаления и раны на слизистой оболочке кишечника при болезни Крона могут длительно не заживать у некоторых пациентов, ученые сначала провели эксперименты на мышах с болезнью Крона. При помощи генетических методов они изучили состав микроорганизмов в слизистой оболочке кишечника животных. Они обнаружили, что грибок Debaryomyces hansenii присутствует только в поражениях, характерных для болезни Крона. В непораженной ткани кишечника и у здоровых мышей его не нашли.

Грибки D. hansenii можно обнаружить во многих продуктах питания: практически всех видах сыра, мясных продуктах, пиве и вине.

При обследовании людей ученые обнаружили сходную картину. У семи пациентов с болезнью Крона грибок был обнаружен в язвах слизистой оболочки кишечника. Среди 10 здоровых человек из контрольной группы он был обнаружен только у одного.

Авторы подтвердили роль D. Hansenii в замедлении заживления при болезни Крона в эксперименте на животных. Они вырастили мышей, в организме которых не было этого грибка, и вызвали у них это заболевание. Введение D. Hansenii в кишечник этих мышей привело к тому, что язвы стали заживляться хуже. Противогрибковое лечение способствовало выздоровлению животных.

Что такое болезнь Крона

 

Болезнь Крона – длительно протекающее хроническое воспаление, которое может поражать любую часть пищеварительного тракта. Чаще она развивается в подвздошной или толстой кишке. При ней в стенке кишки развиваются очаги воспаления.

Основные симптомы обострения болезни:

  • диарея,
  • боль и спазмы в животе,
  • лихорадка,
  • слабость,
  • кровь в кале,
  • язвы на слизистой рта,
  • снижение аппетита,
  • потеря веса,
  • боль в области ануса.

Что это значит

«Если изучить стул здоровых людей, в нем можно обнаружить большие скопления этого грибка. Обычно он попадает в организм и выходит из него. Но у людей с болезнью крона есть дефект в кишечном барьере, который позволяет грибку внедряться в ткани и выживать в них. Он селится в язвах и очагах воспаления и не дает им заживать», – объяснил Уманг Джейн (Umang Jain) из Медицинской школы Вашингтонского университета, соавтор исследования.

Джейн добавил, что в настоящее время не может рекомендовать людям, которые страдают от болезни Крона, отказаться от сыра и обработанного мяса, поскольку достоверно пока неизвестно, поможет ли изъятие этих продуктов из рациона улучшить течение болезни. Чтобы уточнить это, нужно провести дополнительные исследования.

«Медленное заживление поражений кишечника приносит страдания людям с болезнью Крона. Если мы покажем, что выведение грибка из организма человека – при помощи лекарств или диеты – может улучшить заживление, это может повлиять на качество жизни пациентов», – сказал Джейн.



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