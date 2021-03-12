Минобороны заявило о слежении за испанским фрегатом «Кристобаль Колон» в Черном море

12.03.2021, 17:16, Новости дня

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Черноморский флот следит за действиями фрегата ВМС Испании «Кристобаль Колон», зашедшего в Черное море, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата «Кристобаль Колон» ВМС Испании, зашедшего в 15 часов 12 марта 2021 года в акваторию Черного моря», ­– приводит ТАСС сообщение центра.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот также отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в Черном море кораблей стран, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

Ранее сообщалось, что учения НАТО Poseidon 21 прошли в Черном море. Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».