Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном восстановление экономических связей в Закавказье

12.03.2021, 17:16, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив с ними вопрос разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

«Затрагивались вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран», – сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры России, Азербайджана и Армении констатировали, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, а обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Алиев и Пашинян высоко оценили действия российских миротворцев, которые расположились на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, отмечается в сообщении.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Москва выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. В январе по итогам переговоров в Кремле Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.