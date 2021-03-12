 

Россия назвала действия в США и ЕС против демонстрантов нарушением прав человека

12.03.2021, 17:16, Новости дня
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Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Евросоюза, где жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста, сообщил в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель РФ Дмитрий Воробьев.

Воробьев в выступлении на сессии в пятницу призвал спецдокладчиков СПЧ рассмотреть ситуацию в области соблюдения прав и свобод в Соединенных Штатах и ЕС.

«Серьезную озабоченность вызывает ситуация с реализацией прав на свободу мирных собраний в США и странах Европейского союза. Эти государства «все чаще демонстрируют миру, как нельзя обращаться со своими гражданами», в них «жестко, а порой жестоко правоохранительные органы пресекают массовые акции протеста»,– приводит ТАСС слова Воробьева.

Он напомнил о протестном движении «желтых жилетов» во Франции, когда погибли 11 человек, ранены более 2,5 тыс., арестованы более 9 тыс. и более 3 тыс. приговорены к различным срокам тюремного заключения. При разгоне демонстрантов в Париже, Нанте, Лионе, Тулузе использовался слезоточивый газ, дубинки, водометы. В Нидерландах во время январских демонстраций против карантинных ограничений «полиция также применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы». В свою очередь в США всех, кто вышел на массовые протесты для выражения недовольства результатами президентских выборов, признали «внутренними террористами».

«Настало время так называемым старым демократиям бросить свои менторские замашки в отношении других стран и начать заниматься защитой прав человека у себя», – отметил дипломат.

Напомним, в ходе произошедших в Нидерландах беспорядков полиция задержала не менее 70 человек. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом.



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