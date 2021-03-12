 

Российские фермеры, использующие зарубежную сельхозтехнику, будут признаны иностранными агентами

12.03.2021, 17:11, Разное
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Министерство юстиции России приняло постановление, которым все фермеры, использующие зарубежную сельскохозяйственную технику, признаются иностранными агентами. По мнению чиновников, решение поспособствует росту показателей в сельском хозяйстве и повысит качество продуктов.

«Вся эта иностранная техника должна подвергнуться импортозамещению. Зачем патриоту тракторы Lamborghini, всякие европейские и американские комбайны и другая сельскохозяйственная техника зарубежного производства, когда можно купить родное, русское? Будет война, американцы нажмут на кнопочку, и всё ваше современное оборудование вмиг замрёт, оставив всю страну голодными. Ладно, если хотите что-то из-за бугра, ради бренда или чего-то ещё, разрешим брать белорусскую технику. А фермеры на буржуйском транспорте пускай не обижаются», — заявил помощник министра юстиции России Сергей Хрущёв.

Признание фермера иностранным агентом приведёт к повышению налогов и увеличению арендной платы за пользование земельным участком, запрету сотрудничества с государственными организациями. Товары иностранных агентов будут помечены соответствующей надписью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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