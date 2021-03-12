Кристина Асмус об отношениях с Гариком Харламовым после развода: “Он очень обижен на меня”

12.03.2021, 17:06, Разное

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Актриса Кристина Асмус и резидент Comedy Club Гарик “Бульдог” Харламов объявили о разводе в прошлом году. Казалось, между бывшими супругами остались хорошие отношения, в доказательство чему в январе они вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”. Однако реальность немного иная: прояснить ситуацию решила сама Кристина на своей Instagram-странице. Она опубликовала пост с ответами на самые популярные вопросы от подписчиков. В частности, в каких отношениях они сейчас с Харламовым.

Всё сложно.. Он очень обижен на меня.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!Также актриса написала:

– Хотели бы ещё детей и как назвали бы сына?

– Конечно, хотела бы! Я родилась в многодетной семье и в подростковом возрасте думала, что максимум одного. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше ))))) А там как Бог даст.. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми. По поводу имён – я не люблю эти модные сейчас необычные имена. Я за простые русские.

– Когда новое интервью?

– Меня даже после “Текста” так не разрывали на интервью, как сейчас… Все топовые интервьюеры. Но я пока не готова..

– Что бы изменили в прошлом?

– Я мало успела с бабушкой… Это моя большая боль…

– Ооооооочень много вопросов про поступление в театральный.

– Я окончила Щепкинское училище в 2012 году. В театральный поступить очень сложно, на одно место несколько сотен претендентов. Сейчас, мне кажется, даже больше. Все хотят стать актёрами, не понимая специфики профессии и что диплом не даёт гарантий работы в театре и в кино.

На поступлении я читала:

– монолог из “Братьев Карамазовых”

– Стефан Цвейг “Письмо незнакомки”

– “Здравствуй, Юность, это я…” Владимир Высоцкий

“Зелёный палец” Нина Искренко

“Пригвождена к позорному столбу” Цветаева

“Красавице, которая нюхала табак” Пушкина

Также Хармса, Крылова, Чехова, Аверченко и Француазу Саган

– Когда у меня спрашивают “Стоит ли мне учиться на актрису?” Я всегда говорю “нет”. Я считаю, что в этой профессии есть место только тем, кто не сомневается, кто категорически жизни не видит без этого. Но знайте, что это трудный, болезненный и зависимый путь…

Напомним, новость о расставании Харламова и Асмус подтвердилась летом прошлого года. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм “Текст”, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс, и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо,

– написала Кристина у себя в аккаунте. Она вышла замуж за Гарика в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.