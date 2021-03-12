Марсоход Perseverance впервые записал звуки на Красной планете

12.03.2021, 16:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С марсохода Perseverance получена первая аудиозапись. Находящийся на поверхности Красной планеты космический аппарат записал звук работы своего лазера.

На Марсе, как известно, есть плотная атмосфера. Поэтому там легко распространяется звук. Однако ученым интересно сравнить особенности звуковых колебаний на Марсе и на Земле. Разумеется, о них было известно на теоретическом уровне. Однако в данном случае речь идет о реальной аудиозаписи, исследование которой может привести к новым открытиям.

Всего марсоход прислал три аудиозаписи. И это – бесценный материал для современной науки, утверждают исследователи космоса. Напомним, что посланный на Марс аппарат начал работу, перемещаясь по поверхности соседней планеты. Правда, он успел пройти всего несколько метров.