 

На Луне может появиться «банк» земных ДНК

12.03.2021, 16:58, Новости дня
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На Луне, где нет атмосферы и процессы естественного окисления невозможны, легко создать специальное хранилище для образцов биоматериалов. Ученые предлагают сделать это, организовав на нашем естественном спутнике специальный «банк».

В нем со временем можно собрать образцы всех биоматериалов, которые только можно найти на Земле, утверждают специалисты. Такие образом, ДНК не будут потеряны в процессе вымирания видов, который сейчас происходит в живой природе.

Со временем, когда биотехнологии станут более развитыми, можно заняться и восстановлением биосферы. Главное сегодня – сохранить как можно больше образцов, советуют ученые. С развитием космических программ такой проект можно будет осуществить.



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