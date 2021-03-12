Языковой скандал в УПЛ. Арбитру, который говорил на русском с Шумским, вынесли предупреждение

12.03.2021, 16:54, Новости дня

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Футбольному судье Николаю Кривоносову вынесли предупреждение из-за того, что он во время футбольного матча украинской Премьер-лиги между командами ПФК “Львов” – “Колос” говорил на русском.

Об этом пресс-служба Офиса языкового омбудсмена проинформировала после встречи уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко.

Омбудсмену во время встречи были переданы результаты проверки, которую по факту инцидента между Кривоносовым и уже бывшим и.о. главного тренера “Львова” Виталием Шумским провел комитет по этике и честной игре УАФ.

Шумский во втором тайме игры получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского. По словам тренера – из-за того, что он спросил четвертого арбитра поединка Кривоносова, почему тот разговаривает с ним на русском. Инцидент произошел 20 февраля, в ходе матча 15-го тура УПЛ.

“Установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Ему и организаторам соревнований комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона”, – цитирует Офис омбудсмена материалы по проверке.

В УПЛ заявили, что “единственным и непосредственным” основанием для выдачи Шумскому желтой карточки было “систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB”.

Матч “Львов” – “Колос” 20 марта завершился победой гостей, 0:2. Шумского 1 марта уволили с должности и.о. тренера клуба по обоюдному согласию сторон, сообщала пресс-служба ПФК “Львов”.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Кремень подчеркивал, что согласно ст.34 закона, в сфере спорта тоже должен использоваться государственный язык.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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