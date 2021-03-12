 

НКРЭКУ откровенно играет на стороне конкретного олигарха – нардеп Буймистер

12.03.2021, 16:54, Новости дня
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Нынешний состав Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), действует в интересах крупного бизнеса. Такое мнение в Facebook высказала народный депутат от “Слуги народа” Людмила Буймистер.

“Национальный регулятор –  НКРЭКУ – окончательно превратился в прислугу олигархов, стремящихся за бесценок получать электроэнергию для своих предприятий и которым безразлична энергетическая безопасность страны, десятки тысяч рабочих мест, война с Россией и интеграция с ЕС. Регулятор, который по закону должен был стать арбитром на энергорынке, стал откровенно играть на стороне конкретного олигарха с интересами в ферросплавном электрометаллургическом бизнесе”, – заявила она.

Нардеп считает, что “идеей-фикс нынешнего состава НКРЭКУ” стало, чтобы “пять заводов одного человека могли покупать электрическую энергию дешевле, чем все остальные в этой стране”.

“Для этого открыли импорт из России, для этого чуть не обанкротили “Энергоатом” и обманули международных инвесторов. Прихоть владельцев ферросплавного и электрометаллургического бизнеса и слепое выполнение их указаний коррумпированным регулятором привели к неслыханным ранее убыткам государственных энергетических компаний. “Энергоатом”, “Укрэнерго”, “Центрэнерго” – все эти компании получили почти 50 млрд грн убытка в 2020 году и погрязли в долгах, которые за 10 лет не выплатить”, – отметила Буймистер.

По ее словам, “действующий состав НКРЭКУ войдет в историю страны как наиболее непрофессиональный регулятор, который за один год умудрился умертвить энергетический комплекс страны”.

“Последний месяц чуть ли не единственным жизнеспособным органом власти в Украине выглядит СНБО. Пока еще не поздно, требую от Совета нацбезопасности вмешаться в ситуацию и спасти энергетику от прислужников олигархов в НКРЭКУ”, – резюмировала Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10164825276775111

На текущей неделе НКРЭКУ оштрафовала украинские ТЭС, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля. Аргументы производителей о повышенной нагрузке на угольную генерацию из-за срыва ремонтной кампании АЭС регулятор во внимание принять отказался, отмечали в ДТЭК. В компании заявили о намерении инициировать проверку деятельности регулятора в СНБО из-за сознательных действий по подрыву энергетической безопасности страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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