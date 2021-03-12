 

На аэродроме ВСУ под Киевом самолет столкнулся с автомобилем

12.03.2021, 16:54, Новости дня
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В 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования Центр 10 марта столкнулись самолет и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования Центр.

Столкновение произошло ночью, когда самолет буксировали на авиационную стоянку. Самолет загорелся. Водитель авто получил травмы.

Пожар потушили силами пожарного подразделения части. 

Водителю автомобиля оказали необходимую медицинскую помощь. Его состояние здоровья удовлетворительно.

https://www.facebook.com/PvkCenter/posts/4296935497002564

Фото с места происшествия на аэродроме ВСУ в Василькове опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В воинской части проводится служебное расследование, причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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