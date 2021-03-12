 

Италия введет общенациональный локдаун на католическую Пасху

12.03.2021, 16:54, Новости дня
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Италия введет общенациональный локдаун на выходные в связи с католической Пасхой. Такая мера необходима для борьбы с новой вспышкой коронавирусной инфекции, сказано в проекте указа правительства страны, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Магазины, которые продают второстепенные товары, будут закрыты по всей стране с 3 по 5 апреля. В этот период итальянцам разрешат покидать дома только в рабочих целях, по состоянию здоровья или в силу чрезвычайных обстоятельств.

В проекте указа говорится, что с 15 марта усилят ограничения в “желтых” регионах страны с низким уровнем риска. В этих регионах строго ограничат движение между городами, рестораны и бары закроют.

Италия вводит карантинные ограничения в своих 20 регионах в зависимости от уровнях заражения по четырехуровневой системе маркировки (белый, желтый, оранжевый и красный). Список карантинных зон пересматривается каждую неделю, отметило агентство.

Ожидается, что указ о введении локдауна на Пасху утвердят позже в пятницу, 12 марта.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в Италии подтверждено почти 3,15 млн заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни более 101 тыс. человек, а выздоровело около 2,6 млн. Страна находится на восьмом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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