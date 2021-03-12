В Ровенской области заблокировали контрабанду янтаря почти на 2 млн грн

12.03.2021, 16:54, Новости дня

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Служба безопасности Украины заблокировала в Ровенской области контрабанду нелегально добытого янтаря-сырца. Об этом 12 марта сообщил пресс-центр СБУ.

Во время обысков изъяли 260 кг камня на сумму почти 2 млн грн. Янтарь планировали контрабандой переправить в одной из стран Восточной Азии.

По данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Они нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке, в том числе за границу. Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

Во время обысков правоохранители изъяли: более 260 кг янтаря крупных фракций, две мотопомпы кустарного производства, другое оборудование для незаконной добычи янтаря.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины.

С начала 2021 года СБУ разоблачила в Ровенской две организованных группировки, которые занимались незаконной добычей янтаря на землях государственного лесного фонда. Шестерым злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

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