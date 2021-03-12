 

Политолог Усов о перестановках в силовых структурах Белоруссии: Лукашенко избавляется от свидетелей его слабости

12.03.2021, 16:50, Разное
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Самым заметным стало увольнение Ивана Носкевича с должности руководителя Следственного комитета. Эксперт усомнился, что причиной отставки могла стать нелояльность. По словам Усова, последние полгода ведомство активно выявляло оппонентов режима и возбуждало против них уголовные дела.

При анализе поступков Лукашенко политолог призвал учитывать “психологию диктатора”, его “патологический страх перед окружением”. Усов рассказал, что именно силовики видели беспомощность президента. Они хорошо помнят, как президент давал эмоциональные приказы и бегал с автоматом.

“Он старается поскорее избавиться от тех людей, которые были свидетелями его слабости”, – заявил Усов в комментарии порталу UDF.by. Эксперт пояснил, что Лукашенко не хочет, чтобы правоохранители всем своим видом напоминали ему о произошедших событиях.

Напомним, в августе прошлого года Белоруссию охватили массовые беспорядки. Сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в подтасовке результатов выборов президента. Сам политик опроверг эти данные и назвал голосование честным и справедливым.

Одним из самых ярких эпизодов того времени стало появление Александра Лукашенко с оружием в руках возле резиденции в Минске. Подробности – в материале на сайте “Дни.ру”.



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