Дегтярев взял на контроль вопросы защиты прав предпринимателей

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12.03.2021, 16:50, Разное
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В ходе конференции “ЗаБизнес” Дегтярев обозначил цели экономического развития региона. Основная задача – войти в тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Врио губернатора отметил, что руководство края работает над упрощением процедур и сокращением сроков получения услуг в строительстве, подключения к инженерным сетям, лицензирования, регистрации права собственности.

“Выстраиваем механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и бизнесом”, – сказал Дегтярев.

При этом он отметил, что вопросы давления правоохранительных органов на бизнес по-прежнему актуальны. Правительство края встретилось с руководителями подразделений федеральных контрольно-надзорных органов. Достигнута договоренность повысить прозрачность их работы, сообщил Дегтярев.

“Мы все за то, чтобы чистый и честный бизнес чувствовал себя комфортно”, – сказал политик.

Предприниматели выразили свое мнение об улучшении бизнес-климата в регионе. Силовое давление – это доследственные проверки, шесть из семи обращений касаются именно их, отметила гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.

Врио губернатора обозначил, что намерен бороться с проблемой доследственных проверок. В ходе обсуждения глава региона заручился поддержкой заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина и руководства других ведомств и организаций.

“Трехсторонние отношения между бизнесом, властью и контрольными ведомствами будут перезапущены в ближайшее время на основе предложений и пожеланий всех участников обсуждения”, – пишет телеграм-канал “Недебри”.



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