Специалисты из Палермо помогут Москве бороться с последствиями снегопадов

12.03.2021, 16:51, Разное

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В Москву прилетели коммунальщики из итальянского города Палермо, чтобы помочь мэрии наладить систему уборки снега.

Небывалые снегопады, обрушившиеся на Москву в феврале, выявили серьёзные недостатки городской системы уборки и вывоза снега. Мэрия решила не откладывать реформы в долгий ящик и решила обратиться к европейскому опыту.

Для этого заместитель мэра Москвы по коммунальным вопросам Пётр Бирюков заключил контракт с сицилийской компанией «Furto per pulizia stradale», коммунальным подразделением холдинга «Inzerillo». Уже более ста лет эта фирма работает в 600-тысячном Палермо. В 2020 году её оборот составил два миллиарда евро.

Сицилийские специалисты проанализируют прежде всего систему финансирования московского коммунального хозяйства. Именно от этого, по словам руководителя группы консультантов Джузеппе Инцерилло, зависит успех работы коммунальщиков: «У нас на Сицилии много говорят о московской компании «Жилищник», и для нас большая честь, что такой уважаемой семье оказался интересен наш опыт. Мы отдадим все наши силы, чтобы оказаться полезными дону Собянину и дону Бирюкову», – заявил он на приветственном ужине 8 марта.

Сумма контракта с итальянцами не раскрывается. Известно, что она достаточно крупная, однако, как считают в московской мэрии, вмешательство сицилийцев поможет ликвидировать сугробы на улицах Москвы максимум за полтора месяца.

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