Ученые нашли древнюю муху возрастом 47 млн лет с пыльцой в брюшке
12.03.2021, 16:50,
Разное
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В Германии ученым удалось найти останки неизвестной науке мухи с целым брюшком возрастом более 47 млн лет. Однако внимание палеонтологов привлекло не само насекомое, а содержание его желудка, наполненного пыльцой.
Исследованием содержимого желудка занималась международная группа ученых под руководством профессора и сотрудника Венского университета Фриджера Гримссона. Насекомое было найдено в образцах отложений, взятых со дна озера в карьере Мессель, являющегося объектом Всемирного наследия Юнеско в Германии.
В выпуклом брюшке исследователи нашли в большом количестве пыльцу водяной ивы (Decodon) и девственного плюща (Parthenocissus). Анализ содержимого желудка позволил получить редкие данные о том, чем питались столь древние насекомые, какую роль они играли в опылении растений. Также экспертам удалось реконструировать среду обитания мух, способ их взаимодействия с фауной и характер поведения во время кормления.
Источник: glas.ru
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