Население освобожденных городов ЦАР выражает благодарность российским инструкторам

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12.03.2021, 16:50, Разное
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Жители освобожденного от боевиков Куанго благодарят российских инструкторов за помощь в борьбе с боевиками.
Центральноафриканский город Куанго недавно был освобожден от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые в декабре прошлого года предприняли попытку военного переворота.

Они рассказали о бесчинствах, которые творили боевики, захватившие город. Местные жители редко покидали свои дома, поскольку насилию и избиениям подвергались почти все — и молодые девушки и пожилые люди.

Правительственной армии (FACA) и российским инструкторам, которых в СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», удалось освободить Куанго и вернуть его к мирной жизни. Сейчас в город направлены дополнительные силы жандармерии, которые отыщут боевиков, скрывающихся среди мирных жителей.



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