Население освобожденных городов ЦАР выражает благодарность российским инструкторам

12.03.2021, 16:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Жители освобожденного от боевиков Куанго благодарят российских инструкторов за помощь в борьбе с боевиками.

Центральноафриканский город Куанго недавно был освобожден от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), которые в декабре прошлого года предприняли попытку военного переворота.

Они рассказали о бесчинствах, которые творили боевики, захватившие город. Местные жители редко покидали свои дома, поскольку насилию и избиениям подвергались почти все — и молодые девушки и пожилые люди.

Правительственной армии (FACA) и российским инструкторам, которых в СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», удалось освободить Куанго и вернуть его к мирной жизни. Сейчас в город направлены дополнительные силы жандармерии, которые отыщут боевиков, скрывающихся среди мирных жителей.