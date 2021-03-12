 

Хирург Володченков рассказал о ямочках на щеках Пугачевой и распухших губах Распутиной

12.03.2021, 16:50, Разное
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Российский пластический хирург Иван Володченков назвал операции, которые могли привести к появлению ямочек на щеках Аллы Пугачевой и распуханию губ у Маши Распутиной. Однако он согласился с подозрениями поклонников, что певицы сделали несколько пластических операций.
В программе «Сегодня вечером» были продемонстрированы недавние снимки Аллы Пугачевой и Маши Распутиной. Пользователи Сети сочли, что выглядят они слишком неестественно. Поскольку у Примадонны имелись странные ямочки на щеках, а губы Маши Распутиной слишком сильно распухли.

По словам хирурга Ивана Володченкова, к появлению ямочек на щеках могла привести процедура под названием «корнер лифт». Во время нее производят подтяжку уголков губ, но ямочки медики заполняют филлером, чтобы они не были так заметны. В этот раз данный этап почему-то решили пропустить.

В свою очередь Маша Распутина могла прибегнуть к татуажу губ и сделать инъекции гиалуроновой кислоты. Также для наполнения губ медики могли воспользоваться собственным жиром певицы, но такой избыточный объем указывает на проведение пластической операции в недавнем прошлом.

Источник: www.kp.ru



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