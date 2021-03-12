 

Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35

12.03.2021, 16:26, Новости дня
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Россия готова вести с Турцией переговоры о поставках истребителей пятого поколения Су-57 и сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35, а также к сотрудничеству в разработке турецкого новейшего боевого самолета, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерия Решетникова.

«Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу», – сказала Решетникова, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Турция уже давно планирует реализовать проект собственного истребителя пятого поколения TF-X, и РФ готова к сотрудничеству по этой программе, если получит соответствующее обращение.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности покупки Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения.

Между тем, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин напомнил, что «Анкара достаточно часто заявляла о намерении купить боевую технику у РФ или Китая, но такие планы редко реализуются».



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