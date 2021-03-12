Подругу убитого в Новосибирске одногруппником студента нашли мертвой

12.03.2021, 16:26, Новости дня

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Девушку студента в Новосибирске, убитого одногруппником, нашли мертвой без признаков насильственной смерти, сообщил источник в правоохранительных органах области.

«Тело девушки обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти назначена экспертиза, которая еще не готова», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он также подтвердил, что девушка встречалась с убитым 16 февраля студентом.

«По факту смерти девушки следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка», – сообщила представитель регионального следственного управления СК Анастасия Кулешова.

Следственный комитет сообщал, что инцидент произошел 16 февраля в послеобеденное время в сквере на территории вуза в ходе ссоры из-за девушки. 22-летний студент в присутствии очевидцев кухонным ножом нанес 26-летнему одногруппнику множественные ранения в спину и другие части тела, потерпевший умер на месте.

Нападавший после происшествия опубликовал в соцсетях заявление. Он сообщил, что убитый им молодой человек «увел у него бабу», отметив, что измена девушки не была первопричиной преступления. «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь», – добавил подозреваемый.

Подозреваемый в убийстве одногруппника был арестован 18 февраля, через два дня после происшествия.