Зарплата заключенных в РФ выросла за год больше, чем на воле

12.03.2021, 16:26, Новости дня

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В 2020 году заработная плата российских заключенных выросла более чем на 11% по сравнению с 2019 годом, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. За тот же год, по данным Росстата, среднемесячная зарплата россиян увеличилась на 6%.

«Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11%», – передает слова Калашникова ТАСС.

Между тем зарплата россиян в прошлом году поднялась на 6%, достигнув 51,1 тыс. рублей, сообщала «Российская газета». Как сказал глава ФСИН, доля осужденных на оплачиваемых работах выросла на 10%, а объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 36,3 млрд рублей, увеличившись на 12%. Чистая же прибыль за 2020 год выросла на 40% – до 3,3 млрд рублей. Кроме того, отметил Калашников, за 2020 год сумма возмещений по исковым требованиям потерпевших увеличилась на 14%. Этому поспособствовало, в том числе приоритетное устройство на работу осужденных, имеющих иски, подчеркнул руководитель ведомства. Также он сообщил, что в прошлом году в системе исполнения наказаний функционировало 728 образовательных учреждений и их структурных подразделений, в них прошли обучение более 132 тыс. человек по 167 профессиям.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко выделил семь проблем уголовно-исполнительной системы в России. В их числе несовершенство законодательства, недостаточная занятость осужденных и низкая мотивация сотрудников. В свою очередь директор ФСИН сообщил, что практика применения наказания в виде принудительных работ имеет тенденцию к увеличению: если в 2017 году такой вид наказания отбывали около 600 человек, то за 2020 год по учету исправительных центров прошло уже более 12 тыс. осужденных.