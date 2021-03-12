 

Зарплата заключенных в РФ выросла за год больше, чем на воле

12.03.2021, 16:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2020 году заработная плата российских заключенных выросла более чем на 11% по сравнению с 2019 годом, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. За тот же год, по данным Росстата, среднемесячная зарплата россиян увеличилась на 6%.

«Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11%», – передает слова Калашникова ТАСС.

Между тем зарплата россиян в прошлом году поднялась на 6%, достигнув 51,1 тыс. рублей, сообщала «Российская газета». Как сказал глава ФСИН, доля осужденных на оплачиваемых работах выросла на 10%, а объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг составил 36,3 млрд рублей, увеличившись на 12%. Чистая же прибыль за 2020 год выросла на 40% – до 3,3 млрд рублей. Кроме того, отметил Калашников, за 2020 год сумма возмещений по исковым требованиям потерпевших увеличилась на 14%. Этому поспособствовало, в том числе приоритетное устройство на работу осужденных, имеющих иски, подчеркнул руководитель ведомства. Также он сообщил, что в прошлом году в системе исполнения наказаний функционировало 728 образовательных учреждений и их структурных подразделений, в них прошли обучение более 132 тыс. человек по 167 профессиям.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко выделил семь проблем уголовно-исполнительной системы в России. В их числе несовершенство законодательства, недостаточная занятость осужденных и низкая мотивация сотрудников. В свою очередь директор ФСИН сообщил, что практика применения наказания в виде принудительных работ имеет тенденцию к увеличению: если в 2017 году такой вид наказания отбывали около 600 человек, то за 2020 год по учету исправительных центров прошло уже более 12 тыс. осужденных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Корабли Каспийской флотилии уничтожили «диверсантов» на учениях «Кавказ-2020»

20.11 / Европарламент раскритиковал Украину за долги в “зеленой” энергетике – СМИ

30.06 / У экс-президента Киргизии Атамбаева обнаружили пневмонию

08.01 / Twitch заблокировал аккаунт Трампа

02.09 / Праймериз: сенатор Эд Марки одержал победу над Джо Кеннеди III в Массачусетсе

28.08 / В клинике Charite рассказали о состоянии Навального

03.07 / Мнения: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

29.01 / Киркоров сказал, кого хочет видеть на «Евровидении» от России

24.01 / В Житомирской области автомобиль влетел в дерево, три человека погибли

06.03 / “Причастен к крупной коррупции”. Почему США ввели санкции против Коломойского и чем это грозит. Главное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска