Александр Невский о вестерне “Нападение на Рио Браво”, советах Сильвестра Сталлоне и калифорнийской зиме

12.03.2021, 16:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Здравствуйте друзья! Мои дни в Калифорнии проходят очень активно, так как скоро мне предстоит принять участие в новом голливудском фильме “Нападение на Рио Браво” (Assault on Rio Bravo). Жанр этой картины – вестерн. Режиссёром выступает Джо Корнет. Я сыграю русского героя Гражданской войны в США – реально существовавшего полковника лейб-гвардии Российской империи Ивана Турчанинова, который переехал в середине девятнадцатого века в США, где стал бригадным генералом и другом самого президента Линкольна. Съёмки начнутся уже в апреле, чему я очень рад, так как с юности люблю классические фильмы Серджио Леоне и давно мечтал попробовать себя в вестерне.

C Джо Корнетом

Зима в Калифорнии радует солнечной погодой и температурой выше +20 градусов. Когда у меня появляется свободное время – я стараюсь проводить его у океана. Там я не только занимаюсь спортом на свежем воздухе, но и много гуляю. Также, на пляжах Санта-Моники очень удобно любоваться закатом.

Мировая пандемия не помешала мне закончить новую приключенческую картину “Красные Пророчества”, которая выйдет в Северной Америке весной этого года. В фильме я работал со многими известными актерами – Майклом Мэдсеном, Стивеном Балдуином, Эриком Робертсом, Каспером Ван Дином и другими. Я не только сыграл в этом триллере одну из ролей, но и выступил продюсером. Мой герой – сотрудник спецслужб, который пытается предотвратить вмешательство в проведение президентских выборов в США. Предлагаю вашему вниманию первый международный постер фильма “Красные Пророчества”, на котором представлены все главные герои картины.

Скажу вам честно, что продюсирование мне не менее интересно, чем актёрская профессия. Примером для меня всегда являлся Сильвестр Сталлоне, который во многих своих картинах не только играет главные роли, но и является продюсером, сценаристом, а иногда и режиссёром. Я горжусь, что знаком со Слаем лично и много раз имел возможность общаться и советоваться с ним. Сталлоне всегда говорил мне, что не нужно ждать “подарков судьбы”, особенно в Голливуде. Следуя советам Слая, я попробовал себя и в режиссуре – мой фильм “Чёрная Роза” был приобретён сервисом Netflix, где его посмотрели десятки миллионов зрителей Северной Америки.

С Сильвестром Сталлоне

В Лос-Анджелесе продолжают быть закрыты кинотеатры, музеи и концертные залы, поэтому, в качестве развлечения, я люблю сесть за руль и прокатиться по любимым местам города. Особенно мне нравится это делать вечером, когда улицы ЛА становятся еще более похожими на съемочную площадку известных фильмов. Посмотрите это видео, сделанное во время проезда по знаменитому Бульвару Сансет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)

Берегите себя и близких! Желаю вам всего наилучшего и до скорой встречи на HELLO.ru!